VR: Bandas e fanfarras são destaque no 7 de Setembro

Volta Redonda – O Desfile de 7 de Setembro em Volta Redonda contará com um espetáculo especial de bandas e fanfarras, neste domingo, a partir das 8h30, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. Participam a Banda Municipal, as bandas-mini do projeto “Cidade da Música”, o “Bandaço” da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e fanfarras de escolas municipais, estaduais e particulares. Mais de 4 mil músicos se prepararam por meses para o evento.

Os músicos vão animar a apresentação de mais de 10 mil desfilantes de 50 entidades da cidade. A primeira a entrar na pista do desfile é a tradicional banda de música da Prefeitura. A Banda Municipal, junto com o Coral Municipal, executa, na cerimônia de hasteamento das bandeiras, os hinos Nacional e da Independência, na Praça Sávio Gama, antes do desfile, e é composta por 60 músicos. E, como convidada especial do evento, tem um palanque exclusivo, que fica em frente ao das autoridades, próximo à Praça Sávio Gama. A Banda tem o compromisso de tocar no desfile sempre que alguma entidade se apresentar sem banda ou fanfarra. Na primeira fase do desfile, os músicos praticamente tocam o tempo todo.

“Nós, da organização, fizemos um pedido ao regente da banda, Rinaldo Galvão, para que, este ano especialmente, execute músicas mais populares e conhecidas do público. Ele prontamente aceitou o pedido e está preparando um repertório especial. Na coletânea, haverá músicas brasileiras e internacionais, inclusive do popstar Michael Jackson, que animará o desfile de um grupo de dança que fechará a terceira fase”, conta um dos organizadores e apresentador do evento, Ernesto Carboni.

Rede municipal de ensino

Ainda na programação do evento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) desfilará com cerca de 2 mil alunos e abrirá o desfile com a fanfarra da Escola Municipal Jiulio Caruso. Harmonizando com o desfile da SME, estão as bandas-mini, que integram o projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, desenvolvido na maior parte das escolas da prefeitura e que contempla mais de quatro mil alunos.

“Desfilaremos com 16 bandas-mini, trazendo 1.290 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, tocando instrumentos como pífaros e de percussão. E, além disso, teremos o chamado ‘Bandaço’, formado por jovens músicos das bandas marciais das escolas Walmir de Freitas, Wandir de Carvalho e Paulo VI, além da Banda de Concerto de Volta Redonda, que faz parte da Fevre. É um momento consagrado para nós, coordenadores, e para os alunos, que ensaiam para as apresentações do 7 de Setembro”, destaca a maestra Sarah Higino, que coordena o projeto junto com o professor José Sérgio Fontes Torres e o idealizador, maestro Nicolau Martins de Oliveira.

O “Bandaço”, segundo José Sérgio, após passar pelo palanque oficial, ficará tocando no recuo de fanfarras, enquanto as unidades escolares da Fevre desfilam. “Mais uma vez, vamos mostrar um trabalho de dedicação e aprendizado dos nossos alunos. Nós tocaremos músicas clássicas e empolgantes para cadenciar a marcha dos estudantes da Fevre”, acrescenta o regente.

O regente Alan Kardec, que comanda os músicos da Escola Municipal José Juarez Antunes, que encerra o desfile da SME, conta que a fanfarra da escola é a mais nova formada para o desfile de 7 de Setembro. “Mesmo com pouco tempo de formação, já nos apresentamos em 33 cidades diferentes, com músicas populares brasileiras, clássicas, samba, boleros e marchas cívicas. Somos 70 músicos e 30 pessoas na comissão de frente. Queremos fazer uma bela apresentação”, diz o maestro, que ressalta que a comunidade do bairro São Luís vai, em peso, prestigiar o desfile, principalmente os pais dos alunos.

FBG e Apae

A Fundação Beatriz Gama (FBG), que desfila depois da Fundação Educacional de Volta Redonda, trará cerca de 800 componentes para destacar seus cursos, projetos e sua fanfarra.

Quem promete fazer um show de superação e competência são os alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda, que vêm com sua tradicional fanfarra. “Nossos alunos especiais sempre emocionam o público. Do nosso jeito, apresentamos um desfile com alegria, uma fanfarra bem animada e a coreografia encantadora das nossas balizas”, adianta a diretora da Apae, Sheila Azevedo.

Melhor Idade

A primeira Fanfarra da Melhor Idade do Brasil, composta por idosos dos grupos de convivência dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que vem com novos uniformes, estará no centro do desfile da Secretaria Municipal da Assistência Social (Smas).

“Começamos em 2006, por iniciativa do secretário da época e hoje deputado estadual, Munir Neto, e não paramos mais. Os participantes evoluem a cada ensaio e somos 40 componentes, que tocam instrumentos de sopro e percussão. A nossa fanfarra é um exemplo e mostra que todos podem aprender a tocar instrumento em qualquer idade. Faremos um desfile de roupa nova e apresentando boa música”, comemora o regente Maurílio Luciano, que tem como instrutores auxiliares Adilon e Ailton.

Redes estadual e particular

Na rede estadual, o público terá apresentações das fanfarras do Colégio Presidente Roosevelt, com 50 músicos, e do Ciep Toninho Marques, que leva ritmo ao desfile com a apresentação dos “meninos do Batuque”, coordenada pela professora Clarete Braz. “Vamos apresentar variados ritmos nacionais, destacando a história de Volta Redonda e a importância da cidade no contexto do desenvolvimento industrial do país”, explica o diretor do Ciep, Marcos Paulo Henrique, por meio do histórico da escola, enviado à coordenação do desfile.

A Fanfarra do Ciep 295 Glória Roussim, também da rede estadual, este ano estreia como Banda Marcial e promete emocionar o público com sua apresentação cadenciada e empolgante. “Somos 70 músicos e temos o título de cinco campeonatos estaduais de fanfarras e dois troféus de campeã nacional em 2022 e 2024”, conta o maestro Anderson Gonçalves, que também vai reger a fanfarra da Escola Firjan Sesi Senai, que trará 90 componentes e músicas especiais para comemorar o cinquentenário da escola.

“Faço uma manobra para reger os músicos das duas escolas e agradeço à organização por distanciar as duas unidades escolares, para que dê tempo de eu voltar para o desfile e reger a segunda escola. Empenhamo-nos para que as duas bandas venham com disciplina, garra e marcialidade. O público pode esperar uma apresentação espetacular”, adianta o regente.

O público também assistirá ao desfile do Colégio Batista Brasil, que retoma com a sua fanfarra neste ano. “Queremos resgatar a cultura e fortalecer a consciência cívica de nossos estudantes. Temos um número reduzido de alunos na fanfarra, mas o empenho e a dedicação de cada um tem sido um exemplo e motivação para todos. No desfile de 7 de setembro, eles representarão com orgulho esse recomeço, que já aponta para um futuro de crescimento e mais união”, fala o diretor Romes Pires de Araújo, lembrando que a fanfarra será regida pelo maestro Márcio Mello da Silva.

A Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), da Fundação CSN, traz a sua tradicional fanfarra, presente em todos os desfiles de 7 de Setembro da cidade. “Com grande alegria, unimos a escola e a fanfarra para saudar os espectadores”, diz a direção, por meio do histórico da escola.

Os veteranos da fanfarra dos ex-alunos da ETPC também prometem encantar o público e relembrar o início da formação da corporação. “Este ano, especialmente, vamos nos apresentar com o mesmo uniforme usado em 1965, ano de criação da fanfarra. E, na mesma fila, teremos cinco representantes que iniciaram na fanfarra e tocaram naquela época”, afirma o coordenador Edson Avelino, destacando que a fanfarra tem nove títulos de campeã nacional.

Estrutura do desfile

A organização estima que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as comemorações dos 203 anos de Independência do Brasil em Volta Redonda. Para atender os espectadores, haverá banheiros químicos, ponto de encontro para casos de crianças perdidas na Praça da Prefeitura e duas ambulâncias para atendimentos de emergência.

Os cadeirantes e pessoas com deficiência poderão assistir ao desfile no palanque da Acessibilidade e na Tenda Girassol, localizados ao lado do palanque oficial.

O desfile deste ano ganha uma pista nova. Com verbas do governo estadual, há cerca de um mês, o trecho do início do desfile até a Praça Sávio Gama, na Avenida Paulo de Frontin, foi asfaltado e sinalizado. Para assegurar que todos vejam o desfile com maior segurança, a área destinada ao público — ou seja, nas calçadas da extensão do desfile, entre a Avenida Integração e a Rua Luís Alves Pereira — será demarcada por grades, como ocorreu no ano passado.

“Esta separação deu muito certo, e com isso a pista ficou livre para os desfilantes”, explica o coordenador Ernesto Carboni, reforçando que a segurança terá o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Programa Segurança Presente.

“Todo o desfile e as ruas no entorno do evento serão monitorados por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações e Segurança Pública), e o trânsito e estacionamento de veículos na Paulo de Frontin serão interrompidos a partir da meia-noite do dia 7 de Setembro. E a passagem de veículos, mesmo os de moradores, será impedida. Pedimos a compreensão de moradores e comerciantes”, salienta.

“Damos total autonomia para a organização ajustar o desfile com os participantes. A equipe da Secom (Secretaria Municipal de Comunicação) está muito empenhada e recebe apoio dos professores da Smel (Secretaria de Esporte e Lazer), funcionários da Smas e de várias secretarias municipais, além do reforço policial da rede de segurança da cidade. Queremos agradecer, desde já, a todos que participarão do desfile e, tenho certeza, que mais uma vez será um dos maiores do estado do Rio”, ressalta o prefeito Antônio Francisco Neto, que vai hastear a bandeira nacional e assistirá a todo o desfile do palanque oficial.