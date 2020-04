Volta Redonda é a cidade que mais testa para a Covid-19 na região

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 19:31 horas

Volta Redonda – Testar o máximo de pacientes com suspeita de covid-19 foi a estratégia de sucesso adotada por países como a Alemanha e a Coréia do Sul, onde foi possível controlar a pandemia do novo coronavírus. No Brasil, no entanto, a testagem em massa é uma busca constante. No Sul Fluminense, a cidade de Volta Redonda é a líder de realizações de testes.

Foi registrado 308 casos confirmados para Covid-19 em Volta Redonda, até este domingo (26). Um número que parece alto sem considerar a ampla estrutura de Saúde que o município disponibiliza. O total de pessoas testadas em Volta Redonda até sexta-feira, dia 24, era de 950.

Portanto, o registro de casos confirmados no município é reflexo da capacidade de testagem da cidade. Muitos especialistas apontam que os dados sobre a pandemia estão distorcidos em todo o Brasil, justamente pela falta de verificação de pacientes com os sintomas da covid-19. Os testes são feitos no Lacen, no Rio, e principalmente no Hospital da Unimed.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, afirmou que a testagem em massa garante controle da pandemia e acesso rápido ao tratamento para os possíveis infectados, além de trazer transparência à população:

— Nossa missão é salvar vidas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Estamos trabalhando com muita transparência, isso é importante para que a população continue sendo aliada nas ações de restrição social e nos ajude na fiscalização de quem não cumpre orientações de autoridades. — diz Samuca.

Flexibilização

Volta Redonda apresentou proposta técnica para retomar gradativamente a rotina da cidade que será validada pelo Ministério Público. Os critérios definidos pelo prefeito Samuca Silva visam, justamente, o controle da pandemia no município. Três dos seis indicadores propostos estão ligados diretamente aos efeitos do novo coronavírus e serão avaliados diariamente. O crescimento de casos suspeitos não poderá ultrapassar 5%, a ocupação de leitos de CTI não poderá passar de 50%, a ocupação do Hospital de Campanha não poderá passar de 70%.

– Só é possível retomar as atividades comerciais com o controle real da pandemia do novo coronavírus. Volto a dizer que o propósito é salvar vidas, e sei que vamos contar com o apoio da população para vencermos esse desafio – disse o prefeito Samuca.