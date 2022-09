Mulher e filhas mantidas em cárcere privado há cerca de 20 anos estão em casa de parentes

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 09:01 horas

Valença – A mulher, de 48 anos, as duas filhas de 25 e 19, que viviam há cerca de 20 anos em cárcere privado numa fazenda, no bairro Pentagna, em Valença, estão em casa de parentes. Elas foram resgatadas na quinta-feira, dia 29, pelo delegado titular da 91ª DP, Flávio Narcizo e sua equipe de policiais civis.

O marido e pai das jovens, um homem de 60 anos, fugiu ao observar a aproximação dos agentes. A mulher informou que a filha mais velha e a caçula não tinham documentos, e eram impedidas pelo pai de frequentarem escolas.

O pai ainda desestimulava a família a procurar assistência médica na rede pública de saúde. Por isso, a mulher foi impedida de fazer o pré-natal e a filha mais nova nasceu em casa, sem que ela pudesse receber ajuda de outra pessoa na hora do parto.

A mulher relatou que há cerca de 20 anos, ela e as filhas viveram nessa condição de cárcere privado. Por isso, parentes chegaram a pensar que estivessem mortas, por perderem o contato com elas durante todos esses anos.

As vítimas vão receber tratamento médico, psicológico, e estão sendo assistidas pelo serviço social municipal. O autor do crime continua sendo procurado pelos policiais. Contra ele já existia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, que foi expedido pela Justiça de Barra do Piraí.