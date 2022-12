5° CPA estende ocupação para Vila Brasília e Coqueiros - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 11:09 horas

Volta Redonda – Além do Açude, os bairros Vila Brasília e Coqueiros também estão sendo alvo da ocupação realizada pelo 5° Comando de Policiamento de Área (CPA) em apoio ao 28° Batalhão de Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (8), em Volta Redonda. A determinação é do coronel Marcelo Malheiros, que comanda a PM no Sul do Estado do Rio. Malheiros disse ao DIÁRIO DO VALE que a medida é para sufocar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) que pode ter sido responsável pela chacina ocorrida na noite de ontem no bairro Açude, quando quatro homens foram assassinados nas proximidades de um bar.

Segundo Malheiros, a medida é uma forma de prevenir uma reação de integrantes do Comando Vermelho para evitar novos homicídios, atos violentos e, provavelmente, uma vingança de facções rivais.

– Estamos usando nosso blindado e um grande efetivo para controlar a situação e deixar a população tranquila. Nosso serviço de inteligência detectou que os autores dos crimes de ontem podem ser do Coqueiros ou da Vila Brasília, por isso, ampliamos a ocupação para esses dois bairros – explicou Malheiros.

Mais de 60 policiais militares estão na operação que não tem dia, nem hora para terminar. O reforço para apoiar as ações do 28° Batalhão de Polícia Militar são do 37° Batalhão da PM de Resende e do 10° Batalhão de Barra do Piraí.

Na Vila Brasília, a operação já apresenta resultados. Dois suspeitos de tráfico foram presos com drogas. Eles foram levados para a 93ª DP.