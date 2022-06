Acidente de trânsito deixa um morto e três feridos em Valença

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 07:27 horas

Valença – Marcelo Chaves Januzzi de Souza, que completaria 37 anos, nesta segunda-feira (27), morreu no dia anterior, vítima de acidente de trânsito, na RJ-145, no bairro Cambota, em Valença. Ele conduzia uma motocicleta e transportava na garupa uma jovem, de 19 anos, que também se feriu e foi levada para o Hospital Escola de Valença. O motorista morreu no local.

A moto bateu num Corsa, conduzido por um jovem, de 24 anos, que, segundo policiais militares, estaria embriagado. No carro também estava uma mulher de 48 anos.

Os dois também foram socorridos pela equipe médica do Samu e levados também o Hospital Escola de Valença. O motorista do Corsa foi preso em flagrante e está internado sob custódia da PM.

O fato foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí.