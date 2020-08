Acidente deixa pista interditada na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 09:02 horas

Barra do Piraí – Uma colisão entre um Astra, cinza, com placa de Barra do Piraí, e um VW Polo, vermelho, com placa de Piraí, foi registrada na altura do km 264 da BR-393, em Barra do Piraí, na manhã desta quinta-feira (20).

Segundo as primeiras informações de agentes da Polícia Rodoviária Federal, a pista segue interditada desde às 8h.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, que estão sendo investigadas.

De acordo com a PRF, a princípio, três pessoas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Barra do Piraí. Equipes PRF foram à unidade médica para identificação das vítimas. O Corpo de Bombeiros segue no local.

Há o registro de 3 km de congestionamento no trecho, segundo a PRF.