Acidente entre caminhão e carro deixa um morto em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de julho de 2022, 11:15 horas

Barra Mansa – Um acidente entre um caminhão e um carro, deixou uma vítima fatal e um ferido na manhã deste sábado, 9. O carro colidiu na traseira de uma carreta que estacionada fora da pista. A colisão foi na BR-393, em trecho urbano no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. De acordo com a PRF, a vítima fatal era um homem de 26 anos. O corpo continua no local. O ferido foi encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa e não há informações sobre seu estado de saúde.

A matéria será atualizada conforme surgirem novas informações.