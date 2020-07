Adolescente morre com suspeita de parada cardíaca no Degase, em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 12:05 horas

Volta Redonda – Um adolescente, não identificado, morreu com suspeita de parada cardíaca na madrugada deste sábado, 03, no Cense Irmã Asunción De La Gándara Ustara, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo informações, agentes prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com equipe do Samu, que afirmou que o jovem apresentou suspeita de parada cardíaca às 1h50. Equipes foram ao local e colocaram monitor cardíaco no jovem, encontrado sem sinais vitais.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda, e passará por exame de necropsia para identificar a causa da morte.

O DIÁRIO DO VALE tentou entrar em contato com a assessoria do Degase, mas não obteve respostas até a publicação desta nota.