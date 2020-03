Advogado de Paulinho do Raio-X diz que gravações ainda serão periciadas

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 13:24 horas

Só depois que a polícia atestar a autenticidade dos áudios eles serão considerados parte do processo

Volta Redonda – O advogado Flávio Lerner, um dos defensores do vereador Paulinho do Raio X (MDB), acusado de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva (PSC), afirmou que as gravações que conteriam os pedidos de dinheiro feitos pelo vereador ainda não fazem parte do processo. De acordo com ele, só depois da perícia – que é feita por profissionais que fazem parte da polícia – elas serão acrescentadas ao processo. Por enquanto, elas fazem parte do inquérito policial.

Como as fitas ainda não integram o processo judicial, possível participação de outros dois parlamentares na extorsão contra o prefeito só existe no processo no depoimento de Samuca. Essa situação só vai mudar quando as gravações de áudio e vídeo forem integradas ao processo.

As informações de que o vereador não teria alugado o carro que usou para o encontro em que a polícia o prendeu – Paulinho teria comprado recentemente o carro em uma locadora, e o documentoainda estaria em nome da empresa – ainda não foram avaliadas pelo advogado, que considera a informação irrelevante para o processo.