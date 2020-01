Agência de Marketing é arrombada em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 10:40 horas

Volta Redonda – Uma agência de marketing foi arrombada na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto, em Volta Redonda. Segundo uma funcionária do estabelecimento, que entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE para relatar e denunciar o caso, portas de vidro foram quebradas e equipamentos eletrônicos foram furtados. Ao todo, duas TVs e um notebook foram levados. O furto aconteceu por volta das 3h e foi registrado pelas câmeras de vigilância.

Uma perícia policial será feita no local, para ajudar a chegar ao autor do crime.

Outra funcionária, responsável pelo estabelecimento, cedeu as imagens do circuito interno, que mostram alguns detalhes do momento do furto. Nas imagens, o suspeito aparece usando blusa com capuz e boné.

– Ele pulou a grade de acesso à agência e logo após ver que não teria como entrar pela frente subiu pelo telhado e teve acesso a nossa área de convivência – cozinha – onde pegou a primeira televisão. Logo após tentou abrir as janelas. Ele pegou um notebook na próxima sala e na recepção pegou a segunda 2ª televisão. Nosso sistema de alarme começou a soar, ele se desesperou e quebrou a porta de blindex com a televisão na mão. Ele arrombou a porta de vidro na entrada e fugiu com as 2 televisões na mão. O notebook no meio da fuga como mostra o vídeo, deixou cair no chão e quebrou – explicou.

Segundo a funcionária, outros estabelecimentos também foram furtados recentemente na localidade.

– No domingo mesmo, uma outra empresa perto da nossa foi roubada. Está tendo onda de assaltos por aqui. Nossa intenção com a reportagem é pedir ajuda de verdade da polícia e que este acontecimento não seja mais um boletim de ocorrência na gaveta. Nossa agência não foi a primeira, vários outros estabelecimentos foram roubados na mesma rua. Um até mais de uma vez. Nosso pedido é apenas um: que a segurança pública faça o papel de garantir a tranquilidade de famílias e empresas – finalizou.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), um chamado foi recebido às 4:20h para atender a ocorrência.