Agiota é preso após ameaçar homem por dívida de R$ 500

Piraí – Um homem de 25 anos foi preso nessa terça-feira (15), suspeito de praticar o crime de extorsão contra um balconista de 27 anos, morador do distrito de Arrozal, em Piraí. A operação, comandada pelo Delegado Antonio Furtado, da 94ª Delegacia de Polícia, aconteceu em conjunto com a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda e policiais militares do 10º Batalhão. Nos endereços do agiota nos bairros Jardim Belvedere e Três Poços, em Volta Redonda, e em Arrozal, distrito de Piraí, foram encontradas três pistolas, um revólver, um simulacro de revólver e mais de 600 munições de calibres diversos.

“Após investigação sobre o agiota, descobrimos três endereços ligados a ele: um em Arrozal, Piraí, os outros em Três Poços e Jardim Belvedere, em Volta Redonda. No endereço de Três Poços, o homem foi encontrado com uma das pistolas e conseguimos realizar a prisão em flagrante e, nos demais endereços apreendemos outras três armas de fogo, um simulacro de revólver e mais de 600 munições. Também foram apreendidos um aparelho celular, computador e um iPad”, contou o delegado Antonio Furtado.

A investigação começou após a vítima do agiota registrar um caso de extorsão. Segundo o relato, as ameaças começaram após o valor de R$500, não ter sido pago e, com os juros de 100% cobrado, a dívida ter chegado ao valor de R$6 mil.

“O balconista fez a denúncia depois de ser abordado na rua, em Arrozal, enquanto estava com a esposa e o filho de 4 anos, pelo agiota. O homem teria se aproximado de moto e mostrado uma pistola na cintura e perguntado se a vítima queria morrer ali. Isso porque o homem teria pegado R$500 emprestado, mas, com os juros cobrados de 100%, não conseguiu quitar a dívida e passou a sofrer as ameaças”, explicou o delegado Antonio Furtado.

Durante a análise do computador apreendido, a polícia descobriu um cadastro com, pelo menos, 30 pessoas que também teriam contraído empréstimos com o agiota, nos valores variando de R$300 a R$5 mil.

“Faço um apelo à população de Piraí. Se você foi vítima desse agiota, compareça à 94ª DP e registre sua denúncia. Precisamos fazer com que ele responda por todos os crimes praticados. É dessa forma que nós vamos continuar o nosso trabalho de limpar Piraí. Não vamos deixar sair impunes aqueles que vivem do crime e da exploração da miséria alheia”, concluiu o delegado Antonio Furtado.