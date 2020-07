Alerj aprova incentivos para o polo metalmecânico em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 16:26 horas

Cidade será beneficiada com lei que iguala tributação fluminense com a do restante do Sudeste

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou em transmissão ao vivo por redes sociais na tarde desta quinta-feira (16) que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou o projeto de lei que iguala a tributação do setor metalmecânico fluminense com a dos estados vizinhos. A medida viabiliza a implantação do Polo Metalmecânico de Volta Redonda, que já tem oito empresas interessadas.

Desta forma, a expectativa é de que empresas que já comercializam com as siderúrgicas locais, como a CSN, sejam atraídas para instalarem suas fábricas na região, gerando, aproximadamente, 4 mil empregos diretos.

Tutuca celebra aprovação da Lei do Aço na Alerj

Autor do projeto, o deputado Gustavo Tutuca destacou a importância da aprovação desta lei para a retomada do crescimento da região do Médio Paraíba no momento de flexibilização após a paralização pela pandemia do Coronavírus.

– A região do Médio Paraíba registra em 2020 o fechamento de mais de 10 mil vagas de emprego formais. Grande parte desde movimento foi causado pela pandemia do Coronavírus. Com a aprovação deste projeto, vamos atrair novas empresas do setor metalmecânico para a região, uma vez que voltou a ser vantajoso beneficiar o aço em nosso estado. Assim, vamos ampliar esta cadeia e gerar mais de 4 mil novos postos de trabalho – destacou Tutuca.

Tutuca ainda destacou que já existe uma lista de empresas interessadas em se instalar na região assim que o projeto estiver em vigor.

– Hoje, pela questão tributária, as empresas preferem comprar o aço aqui e beneficiar em outro estado. Com esta correção, passará a valer a pena instalar a fábrica de beneficiamento no estado do Rio. Voltaremos a ser referência no setor metalmecânico no país – finalizou o deputado.

O projeto segue agora para a sanção do governador Wilson Witzel.