Angra: 4 suspeitos de tráfico morrem e 2 ficam feridos em operação da PM

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 14:24 horas

Um fuzil 5.56, três pistolas 9mm e uma granada são apreendidos após intensa troca de tiros no Lambicada na manhã desta quinta-feira

Angra dos Reis – Quatro suspeitos de tráfico morreram e dois ficaram feridos durante uma operação de agentes do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Angra dos Reis, na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Lambicada, em Angra dos Reis. Na operação, um fuzil 5.56, três pistolas 9mm e uma granada foram apreendidos após intensa troca de tiros. Nenhum PM ficou ferido.

A ação faz parte de uma grande operação determinada pelo 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) para combater o crime organizado, o tráfico de drogas e prender marginais em todo o Sul Fluminense.

Durante o cerco desta quinta-feira houve uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes do Lambicada. Os quatro suspeitos baleados chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O Lambicada é área de atuação da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com o comandante do 5º CPA, coronel Assis, o cerco à localidade, realizado pelo GAT (Grupamento de Ações Táticas), tinha como objetivo verificar denúncias do Serviço de Inteligência (P2) de que traficantes estariam fortemente armados na região. Chegando ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Durante o revide, quatro criminosos morreram.

Além dos quatro mortos, outros dois homens ficaram feridos durante a ação. Segundo a PM, um deles seria mecânico e teria sido atingido pelos disparos. Minutos depois outro homem foi encontrado baleado no braço; quando este foi abordado os policiais descobriram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Os dois também foram socorridos e levados para o HMJ. Eles passam bem.

As operações na região Sul Fluminense não tem dia nem hora para terminar por determinação do 5º CPA.