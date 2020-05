Angra registra 176 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 09:05 horas

Angra dos Reis – O município registra mais 22 casos confirmados por Covid-19, passando para 176 o total de exames positivos para a doença. Os números de pacientes com suspeita clínica das doença subiram em 99 novos casos, elevando os registros para 1.159 pessoas monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A cidade segue com três óbitos, sendo o último um idoso, de 66 anos, a terceira pessoa a morrer com a Covid-19 no município. Os casos de Síndrome Gripal também são considerados suspeitos de Covid-19, conforme Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS e Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 09/2020, de 24 de março de 2020.

O Teste Rápido de Covid-19 é um exame capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) que são produzidos pelas células de defesa do corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com o vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível em um intervalo de 10 a 20 minutos.

Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e Teste Rápido positivo.