ANTT descarta novas praças de pedágio na Dutra

Volta Redonda – Os representantes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) descartaram a possibilidade de instalação de novas praças de pedágio no trecho da Rodovia Presidente Dutra que corta a região. A declaração foi dada durante a audiência pública que discute o edital de concessão conjunta da Dutra (BR-116-RJ) e da Rio-Santos (BR-101-RJ).

O anúncio foi feito pelo representante do órgão, Marcelo Fonseca, que ressaltou que, após diversos debates, foi tomada a decisão contra a implantação.

Na região do sul do estado, as Audiências Públicas, conforme documento enviado pela ANTT, estão sendo realizadas nos dias 3 de fevereiro, em Angra dos Reis; e hoje, 4 de fevereiro, em Volta Redonda. O encontro ocorreu das 14h30 às 19h, no Salão Vila Vetri.

Vale lembrar que a construção de uma nova praça de pedágio no trecho da Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa foi alvo de muitas discussões e mobilizações. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou – em contato direto ao prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable – que, no momento da renovação da concessão da Rodovia, que vence em 2021, o governo iria propor a diminuição do valor do pedágio e não permitiria a construção de novas praças de pedágio.

O secretário de Estratégia Governamental da Prefeitura de Volta Redonda, Nelson Gonçalves, propôs que as rodovias do Contorno e dos Metalúrgicos fossem incluídas no trecho sob concessão da empresa que assumir a Dutra e a Rio-Santos. Nelson destacou que a medida visa atrair investimentos para os trechos, e acrescentou que essa inclusão não deve gerar cobranças de pedágio.

Essa tem sido a luta também de muitas entidades, como a CDL Barra Mansa, que participou da Audiência e afirmou que os impactos econômicos e sociais com a construção de um pedágio nesse trecho seriam extremamente negativos.

“São muitos os questionamentos, muitas as justificativas e até mesmo estudos que mostram a viabilidade dessa construção, mas nós, como empresários e representantes de uma classe que movimenta a geração de emprego e renda nas cidades no entorno desse trecho, acreditamos que tal conduta iria criar uma verdadeira barreira de consumo entre as regiões”, ressaltou Leonardo dos Santos, presidente da CDL Barra Mansa destacando ainda que, caso a nova praça de pedágio fosse construída, quem pagaria não seria apenas a porcentagem de usuários da Rodovia, mas tudo o que envolve esse acréscimo na economia. Segundo ele, isso certamente iria inferir em acréscimo em taxas de produto, aumento em fretes, prestação de serviço, cargas e despesas aos empresários e consumidores.

“A CDL Barra Mansa, assim como as demais entidades representativas da classe empresarial e a prefeitura da cidade, reforça seu posicionamento em busca do desenvolvimento econômico-social em seus diferentes setores”, finalizou.