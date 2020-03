Após alta preocupante, vazão do Rio Paraíba segue baixando em toda a região

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 10:44 horas



Sul Fluminense – A vazão do Rio Paraíba do Sul segue baixando em toda a região Sul Fluminense nesta segunda-feira (02), após atingir alta preocupante na noite de domingo (01).

Em Volta Redonda, o volume era de 500 m³/s (metros cúbicos por segundo) no sábado (29), mas chegou aos 924 m³/s no domingo (1) e abaixou para 615 m³/s, no começo da manhã desta segunda-feira (2). No momento, está em 596 m³/s.

Em Barra do Piraí, a vazão era de aproximadamente 423 m³/s no sábado (29), subiu para 851 m³/s no domingo (1) e na manhã de segunda-feira (2) chegou aos 711 m³/s. Na medição mais recente ficou em 622 m³/s (metros cúbicos por segundo), de acordo com a usina Santa Cecília.

A vazão em Barra Mansa estava em aproximadamente 300 m³/s no sábado (20), subiu para 850 m³/s entre o fim da manhã e o início da tarde de domingo (1), abaixou para 603 m³/s e no momento está em 587 m³/s (metros cúbicos por segundo).