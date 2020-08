Após volta ao cargo, prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable visita obras e Abrigo Municipal

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 19:55 horas

Barra Mansa- Rodrigo Drable, após reassumir o cargo de prefeito de Barra Mansa, através de uma liminar do STF, esteve visitando alguns locais no fim da tarde desta sexta-feira, dia 31. Drable percorreu o bairro Água Comprida, que recentemente passou por obras de asfaltamento, sendo um pedido antigo da população, segundo o próprio prefeito. Rodrigo Drable também esteve visitando o Abrigo Municipal, no qual ele junto a uma equipe, tem desenvolvido atividades profissionalizantes, reinserido à população em situação de rua ao mercado de trabalho e ao meio social.

– Eu estava ansioso para ver a conclusão das obras de alguns empreendimentos que nós temos na cidade, um deles, é o asfalto da Água Comprida, um desejo antigo, a realização de um sonho. Eu ainda não tinha visto concluído e também me causada preocupação o abrigo municipal, em saber como o local estava, fiz muitos amigos que estão abrigados aqui. Foram duas visitas importantes hoje – disse Drable.

A secretária municipal de Assistência Social, Ruth Coutinho, disse que no momento de retorno do prefeito, Drable, poderia estar com amigos e familiares comemorando sua volta ao cargo, mas optou em visitar os moradores em situação de rua no Abrigo Municipal.

– O prefeito veio visitar o Abrigo ficando ao lado dos moradores em situação de rua, que se recuperaram e vão começar a trabalhar, sendo que alguns já conseguiram um emprego com carteira assinada e além de demostrar preocupação, Rodrigo Drable demostrou amizade com eles – disse Ruth.

Ainda durante a visita do prefeito Rodrigo Drable, os assistidos no Abrigo Municipal se reuniram e fizeram uma oração.