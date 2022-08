Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 17:56 horas

Barra Mansa- Em nota, a Secretaria de Governo de Barra Mansa informa que a partir desta sexta-feira, 19, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) terá o atendimento ao público na sede do órgão no município suspenso por uma semana. O Procon-BM passará por mudanças estruturais, mas as audiências previamente agendadas serão realizadas normalmente.