Baltazar confirma que é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda

Volta Redonda – O ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado federal Paulo Baltazar é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, partido que abriga outros potenciais candidatos. No entanto, Baltazar acredita que a tendência é o partido chegar à convenção, que pelo calendário eleitoral atual, vai de 20 de julho a 4 de agosto, com um nome de consenso definido: “Conheço alguns integrantes do diretório do PSD em Volta Redonda, como o ex-deputado Nelson Gonçalves, seu filho Nelsinho Kruschewsky e o ex-secretário de Saúde Alfredo Peixoto, que também é pré-candidato, assim como, pelo que ouvi, o vereador Maurício Pessôa. Mas acredito que vamos dialogar e chegaremos a um consenso para evitar ‘bater chapa’ (disputa de votos) na convenção”, declara.

O ex-prefeito se declara aliviado porque foi investigado e absolvido nos dois processos de que foi alvo devido ao escândalo da “Máfia das Ambulâncias”:

— Apesar de todos os ataques dos adversários, fui investigado, inocentado e absolvido pela Justiça nos dois processos. Tenho a consciência limpa e não tenho medo de ser investigado – disse Baltazar.

Dificuldades

O ex-prefeito acredita que, seja quem for o vencedor das eleições, encontrará um quadro extremamente difícil em 2021. Ele acredita que a economia do Brasil e do mundo deve regredir ao estágio de 2007. E também acredita estar capacitado para enfrentar a crise.

— O cenário será de baixa arrecadação, e as despesas vão aumentar. Está tudo muito caro. Mas eu assumi a Prefeitura de Volta Redonda naquela que foi provavelmente a pior crise de sua história, no momento da privatização da CSN. A cidade era o caos, quando chegamos. E consegui sair com um aumento de 400% na arrecadação e sendo considerado, em pesquisa feita na época pelo Jornal do Brasil, o melhor prefeito do Estado do Rio. O primeiro CTI da rede pública de Volta Redonda, no Hospital São João Batista, foi feito em nossa administração – recorda.

Sobre a crise da Covid-19, Baltazar afirma que seu combate será um dos maiores legados da atual administração:

— Ninguém pode negar que o prefeito Samuca Silva fez coisas importantes, que vão ficar como legado para a cidade, mas a firmeza com que enfrentou a pandemia certamente é uma das coisas mais importantes que ele vai deixar. A população reconhece isso. Está registrado por pesquisas – diz o ex-prefeito.

União

Para superar as dificuldades, Baltazar acredita que será necessário unir as forças políticas da cidade, independente de terem sido adversárias ou aliadas no passado.

— Será preciso a união de todos. Não acredito em fazer política olhando para trás. Os faróis de um carro são voltados para a frente, e ninguém dirige olhando o retrovisor. Precisamos juntar o melhor das lideranças atuais e anteriores, respeitando todos os legados. Todos os governos deixaram algo de bom, gostemos ou não dos governantes. Temos que respeitar e aprimorar o que foi feito de bom por todos. Não é por desavenças pessoais que vamos afastar a pessoa. Um prefeito não governa para si mesmo, para seu grupo político ou para seu partido. Ele governa para toda a cidade e não pode excluir ninguém que possa contribuir positivamente, independente de ser adversário ou aliado – declara Baltazar.