Barra do Piraí confirma dois casos de coronavírus

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 15:18 horas

Barra do Piraí- Na tarde desta sexta-feira (03), o prefeito Mario Esteves confirmou dois casos do novo coronavírus (Covid0-19), em Barra do Piraí. Através de uma rede social, Mario disse que dará mais detalhes através de uma live, às 16h em sua página. O Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) já enviou os exames confirmando os casos.