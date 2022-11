Barra Mansa decreta ponto facultativo na segunda-feira, 14 - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 10:17 horas

Serviços essenciais, como a Defesa Civil, Saae e Secretaria de Manutenção Urbana, funcionarão em sistema de plantão

Barra Mansa – A próxima segunda-feira, 14, será ponto facultativo para as repartições públicas de Barra Mansa, em função do feriado da Proclamação da República. Serviços considerados essenciais, como os realizados pela Defesa Civil, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Secretaria de Manutenção Urbana, seguirão em sistema de plantão.

Não será afetado pelo decreto o funcionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher, Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e Delegacia.

Na quarta-feira, dia 16, às 8 horas, todos os serviços serão retomados.

HEMONÚCLEO

Estará fechado na segunda e terça-feira. O funcionamento retorna na quarta-feira, 16, das 7h às 11h para receber doações de todos os tipos sanguíneos.

DEFESA CIVIL

O atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio do telefone 199. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no CESP (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas à equipe de plantão.

SAAE-BM

Quem tiver problemas com o abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato com o Saae-BM, através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria, no telefone (24) 3028-9944.

COMÉRCIO

O comércio funcionará normalmente no dia 14 e a abertura das lojas será facultativa no dia 15.

BANCOS

As instituições financeiras e agências bancárias não vão operar para atendimento ao público na segunda-feira. Já na terça, as agências ficarão fechadas.