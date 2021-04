Barra Mansa interrompe temporariamente segunda dose de Coronavac

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 20:03 horas

Motivo é falta do imunizante, causada por falta de matéria-prima para o Instituto Butantan, que recebeu os insumos e retomou produção

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable informou, em transmissão ao vivo por redes sociais, na noite desta quarta (21) que vai interromper, a partir de quinta (22), a aplicação das segundas doses da vacina Coronavac, contra Covid-19. Motivo: o Instituto Butantan, que produz o imunizante, havia interrompido no dia 7 de abril a fabricação por falta do princípio ativo, que vem da China. No entanto, Barra Mansa manterá a aplicação de primeiras doses (amanhã para homens de 60 anos) com o imunizante AstraZeneca. Drable deixou claro que a falta da Coronavac ocorreu em nível nacional, e que vários outros municípios, inclusive na região, foram afetados.

As próximas remessas de Coronavac que chegarem a Barra Mansa serão destinadas, prioritariamente, à aplicação de segundas doses. Essa entrega deve ocorrer nos próximos dias, já que uma nova carga de princípio ativo chegou ao Butantan na segunda-feira (19) e o instituto já retomou a produção de vacinas, com o suficiente para fazer cinco milhões de doses. A expectativa de Drable é que no sábado (24) seja possível retomar a aplicação de segundas doses da Coronavac.

O prefeito afirmou que só conseguiu manter a aplicação de segundas doses nas últimas duas semanas porque seguiu apenas parcialmente a recomendação do Ministério da Saúde para não armazenar imunizantes para a segunda dose e aumentar a quantidade de primeiras doses aplicadas: “Guardei 30% do que tínhamos para segundas doses, e foi com essa reserva que conseguimos manter a complementação da imunização até hoje (quarta-feira, dia 21)”.

– Não é culpa de nenhum prefeito essa falta de vacinas. Nenhum município tem fábrica de vacina – afirmou.

Sobre o prazo de aplicação da segunda dose, Rodrigo Drable disse que Barra Mansa estava programando essa vacinação com 21 dias de intervalo, em vez de 28, para dar margem de segurança no caso de falta de vacina, o que acabou vindo a acontecer. Assim, ele espera que não haja perdas de de prazo na cidade.

Idades

Segundo Rodrigo Drable, o Plano Nacional de Vacinação está prevendo a imunização de toda a população com mais de 18 anos. A ideia é ir vacinando as pessoas em ordem decrescente de idade, até chegar a essa faixa etária.