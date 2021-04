Matéria publicada em 4 de abril de 2021, 19:39 horas

Dados são deste domingo e se referem à rede pública do município; números podem mudar com altas e internações

Barra Mansa – De acordo com os dados divulgados na início da noite deste domingo (04) pela Prefeitura de Barra Mansa, dos 26 seus leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 na rede pública de saúde da cidade, 18 estão sendo utilizados, gerando uma taxa de 69% de ocupação; a mesma coisa ocorre com 40 dos 79 leitos de enfermaria destinados à mesma doença, gerando uma ocupação de 51%. Dos 31 respiradores disponíveis, nove estão sendo utilizados, o que implica uma taxa de ocupação de 29%. Os percentuais podem mudar a qualquer momento, com altas e internações.

Até a noite deste domingo, a cidade havia feito 48.032 testes, dos quais 11.534 deram positivo. Destes, 11.142 podem ser considerados curados, 321 morreram e 54 são casos suspeitos.

O prefeito Rodrigo Drable comentou os números:

– Este é o relatório da situação de Barra Mansa na noite deste domingo. As ações que adotamos estão surtindo efeito.

Agora precisamos de mais vacinas. A única saída é a imunização – disse.

