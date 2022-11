Bebê de 8 meses e o pai são assassinados em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 20:40 horas

Mãe da criança foi ferida no braço. Eles sofreram uma emboscada na Vila Esperança; crime pode ter sido motivado por vingança

Itatiaia- A violência no Sul Fluminense voltou a fazer vítimas. Desta vez, uma bebê de 8 meses e seu pai, Eduardo Lopes Querino, de 26 anos, foram cruelmente assassinados numa emboscada na Vila Esperança, em Itatiaia, no Sul do Estado do Rio. A criança levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. O crime ocorreu por volta de 16h30, na Rua Juliana Campos Neves. Já a esposa de Eduardo, de nome Verônica Cabral de Oliveira, de 19 anos, que é mãe da bebê, levou um tiro no braço e foi socorrida para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dela é estável.

O crime teria sido motivado por vingança. Eduardo era suspeito de participação em um homicídio ocorrido em junho deste ano, na mesma rua onde ele foi assassinado.

Inspetores do Núcleo de Homicídios da 99ª DP de Itatiaia estiveram no local e recolheram imagens das câmeras segurança da rua para tentar identificar o veículo e o autor dos disparos. As investigações estão sendo coordenadas pelo delegado Vicente Maximiliano Barbosa.

Vítimas haviam saído de uma audiência no Fórum

O crime chocou o bairro Vila Esperança. Segundo as primeiras investigações da 99ª DP de Itatiaia, o casal havia saído de uma audiência no Fórum da cidade, e entraram em taxi para buscar a criança na casa da mãe de Verônica. Depois de seguiram com o taxi para a Rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança. O táxi era um Oroch e era dirigido por um taxista de 82 anos.

Segundo apurado pela reportagem, em determinado momento, outro veículo ainda não identificado e que seguia na mão contrária, emparelhou ao lado do taxi, um homem desceu e iniciou os disparos atingindo Eduardo, Verônica e a bebê. O taxista não se feriu.