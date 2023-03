Câmara de Itatiaia vota CPI para avaliar cassação de vereadores - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 17:12 horas

Itatiaia – A Câmara Municipal de Itatiaia vota nesta segunda-feira (06) a instalação de uma Comissão Processante para avaliar a cassação dos mandatos de cinco vereadores eleitos em 2020, que foram afastados em setembro de 2022 em função de decisão judicial obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) no bojo da Operação Apanthropía.

Os vereadores afastados são Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho, Imberê Moreira Alves, Eduardo de Almeida Pereira, o Dudu Pereira, Alexandre dos Santos Campos, o Tim Campos, e Vander Leite Gomes (Progressistas).

Segundo as acusações do MPRJ, esses vereadores estariam associados a outras pessoas, ‘arrendando’ a administração do município para se beneficiarem com contratos irregulares.

O caso

Quando o ex-prefeito Eduardo Guedes, o Dudu, teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020, o então presidente da Câmara Municipal, Imberê Moreira Alves, assumiu interinamente o cargo, até a realização das eleições suplementares.

No entanto, antes da votação, ele foi afastado do cargo, já por causa das investigações. Outro vereador, Vaninho, assumiu o comando do município, até 15 de dezembro de 2021, quando o o vereador Thiago Rodrigues Moreira, conhecido como Thiaguinho, assumiu o cargo, declarado vago pela Cãmara Municipal.

Em março de 2022, foram realizadas as eleições suplementares e o atual prefeito, Irineu Nogueira, foi o vencedor. Em setembro, o MPRJ conseguiu o afastamento dos cinco vereadores investigados na Operação Apanthropia, entre os quais estão os ex-prefeitos interinos Imberê Moreira e Vaninho.