Câmara Municipal oficializa nome do Parque Esportivo João Pançardes - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 13:56 horas

Local que homenageia fundador de A Voz da Cidade terá terá ginásio, campo de futebol com medidas oficiais e arquibancada

Barra Mansa – Os vereadores de Barra Mansa aprovaram o projeto de lei de autoria do presidente do Legislativo, Luiz Furlani, dando o nome do fundador do jornal A Voz da Cidade, João Pançardes, ao parque esportivo que será construído em área desapropriada pela Prefeitura do Centro Universitário de Barra Mansa, no Centro da Cidade. O local terá ginásio, campo de futebol com medidas oficiais e arquibancada.

A decisão de dar o nome do empresário do setor de comunicação ao local, assim, se torna oficial. O homenageado morreu em 11 de setembro de 2022, aos 77 anos. Ele fundou o jornal A Voz da Cidade em 1970, mas seu envolvimento com a Imprensa começou bem antes, em 1957, quando, aos 12 anos, começou a trabalhar como entregador de jornais.

Um ano depois, aos 13 anos, em 1958, Pançardes se tornou tipógrafo do jornal A Voz do Povo. Trabalhou nessa função por nove anos, até que, em parceria com seu irmão Geraldo Pançardes, em 1967, criou a Folha Barra-Mansense. O jornal cresceu, foi reestruturado e mudou de nome para O Sul Fluminense.

No mesmo ano, porém, os irmãos desfizeram a parceria e, em 1970, João Pançardes fundava A Voz da Cidade. O jornal começou bimensal, tornando-se progressivamente mensal, quinzenal e diário. A tecnologia de impressão também evoluiu, indo dos tipos móveis para linototipo, offset e finalmente, editoração eletrônica, com a adoção do CTP (Computer to Plate).

Desde então, Luciano manteve e aprimorou a empresa fundada por seu pai e, em novembro de 2022, incorporou ao grupo o jornal Diário do Vale.