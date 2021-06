Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 12:52 horas

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 8, no bairro São Geraldo; caso semelhante aconteceu em abril, no Aterrado

Volta Redonda – Câmeras de segurança de um bar localizado no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, registraram, na madrugada desta terça-feira (8), o momento em que o local foi arrombado e furtado por um homem, não identificado. O crime foi registrado na 93ª DP.

De acordo com as imagens, o homem chega no local por volta das 2h11 e, em menos de 3 minutos, consegue arrombar a porta, entrar no bar e furtar a gaveta do caixa. Segundo informações, foram levados R$300,00 em espécie e um aparelho celular durante a ação.

Crime semelhante

Em abril deste ano, uma lanchonete localizada no bairro Aterrado, também foi arrombada e furtada. Na época, segundo o proprietário do estabelecimento, o DJ Júnior Cunha, foram levados entre R$ 70,00 e R$ 80,00 em espécie, além de alguns maços de cigarro.

Imagens do circuito interno também gravaram a ação do criminoso. As gravações – que circularam pelas redes sociais e também cedidas à Polícia – mostravam o momento em que o suspeito se dirigia ao caixa e, sem seguida, fugia com uma sacola nas mãos.