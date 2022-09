Carreta bi-trem tomba na Via Dutra em Barra Mansa e deixa um morto

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 09:06 horas

Barra Mansa – Uma carreta bi-trem tombou na noite de quinta-feira, 22, em Barra Mansa. O motorista da carreta morreu.

O acidente ocorreu no Km 279 e chegou a ter a pista totalmente interditada até às 22h10, quando a faixa da esquerda foi liberada.

De acordo com informações da PRF, na manhã desta sexta-feira (23), por volta de 8h, o trânsito seguia dessa forma e com congestionamento com cerca de 20 km no sentido Rio de Janeiro.

A previsão é de que a pista seja interditada totalmente para retirada da carreta e liberação da pista, na manhã de hoje.