Carreta carregada de cerveja tomba na Via Dutra em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda – Uma carreta que transportava cerveja, tombou na Via Dutra, Km 258, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda. Policiais rodoviários federais, que estiveram no local do acidente, apuraram que o motorista perdeu o controle da direção da carreta em uma curva e tombou. Praticamente toda a carga foi perdida.

As latas de cervejas ficaram espalhadas pelo canteiro e pista de retorno da estrada. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Os agentes da PRF disseram que populares levaram latas amassadas, sendo que algumas delas tinham cerveja.

Uma equipe da PRF foi ao hospital para identificar a vítima do acidente.