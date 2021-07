Carreta desobedece sinalização e interdita rodovia em Penedo

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 07:30 horas

Segundo a PRF, veículo será removido na manhã desta quarta-feira, dia 7

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram, na manhã desta quarta-feira, dia 7, que na noite dessa terça-feira (6), o condutor de uma carreta prancha, com 26 metros de comprimento, transportando 2 retroescavadeiras pesando 22 toneladas cada, se acidentou em Itatiaia, após desobedecer sinalização. O km não foi informado.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu às 23h, no retorno de Penedo, sentido Rio de Janeiro. Ao fazer a curva, devido o longo comprimento do veículo, o condutor não conseguiu acompanhar a trajetória da rodovia, e saiu com o semirreboque da pista.

Ainda segundo um agente, devido o acidente, sem vítimas, o veículo interditou o retorno da entrada de Penedo. Com isso, será necessário o uso de guindaste para retirada das retroescavadeiras; além de um guincho para remoção do veículo, para desobstrução da via.

A PRF destacou que o comprimento máximo permitido no trecho é de 18 metros.