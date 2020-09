Carreta pega fogo na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 07:20 horas

Piraí – O semirreboque de uma carreta transportando carga de filé de peito de frango pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 14, na altura do km 248 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista conseguiu desatrelar o cavalo-trator antes que fosse atingido pelas chamas, incendiando assim, apenas o semirreboque.

O incêndio do veículo, registrado por volta das 6h, causou lentidão no trecho. Segundo a PRF, a pista sentido Rio de Janeiro foi interditada para que os trabalhos de combate ao fogo fossem feitos. A pista, que está liberada, teve um congestionamento de cerca de 4 km e lentidão no fluxo de veículos devido à curiosidade dos motoristas, segundo um agente.