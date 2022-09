Carroceria de carreta tomba na BR-393 em Vassouras

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 12:21 horas

Vassouras – Uma carreta transportando fertilizante perdeu o controle na manhã desta quarta-feira, 14, na BR-393 próximo ao distrito Andrade Pinto, em Vassouras.

De acordo com a PRF, o condutor da carreta perdeu o controle, fazendo com que p veículo fizesse um “L” acarretando no tombamento. O cavalo trator não tombou, apenas a carroceria com a carga.

A pista, no sentido Volta Redonda, foi interditada parcialmente e o trânsito seguia com o sistema pare e siga.

Não houve vítimas.