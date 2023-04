Carro capota em acidente na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 09:01 horas

Barra do Piraí – Uma médica de 26 anos sofreu um acidente na manhã deste sábado (8), com capotamento, no KM 275 da BR-393, em Barra do Piraí. O local do acidente fica a 500 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A jovem estava saindo de um plantão em Barra do Piraí, foi socorrida pela ambulância da concessionária da via, a K-Infra, e conduzida ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Imagens cedidas pela Polícia Rodoviária Federal