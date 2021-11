Carro capota na Via Dutra em Resende

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 20:08 horas

Condutora, de 41 anos, única ocupante do veículo, foi socorrida com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Emergência da cidade

Resende – O capotamento de um carro deixou uma mulher de 41 anos ferida no início da noite deste sábado, 20, na altura do km 307 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A condutora, única ocupante do veículo, foi socorrida para o Hospital de Emergência da cidade, por equipe de resgate do CBMERJ.

Segundo policiais rodoviários federais, no local, equipe da 7ª DEL PRF constatou que a condutora de um Toyota/Corolla, perdeu o controle do veículo por volta das 18h30, colidiu contra a mureta central e capotou em seguida.

Ainda segundo a PRF, o veículo ficou imobilizado sobre o próprio teto na pista de rolamento; o que causou a obstrução das faixas direita e esquerda, com fluxo de veículos – fluído – pelo acostamento. O acidente gerou congestionamento de cerca de 4 km no sentido Rio de Janeiro.