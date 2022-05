Casal é morto dentro de bar em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 08:09 horas

Barra Mansa – Caberá ao delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, apurar o assassinato de Washington Oliveira Vieira, de 41 anos, e Mônica de Oliveira, de 34. O duplo homicídio foi no domingo (1), dentro de um bar localizado na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara.

O autor dos assassinatos ainda é desconhecido da polícia, assim como o motivo do crime. Policiais Civis e Militares, além de bombeiros, quando chegaram ao local do tiroteio, as vítimas estavam mortas.

O modo como o crime foi praticado, policiais não descartam que o casal foi executado. O delegado deverá mandar inspetores registrarem depoimentos de testemunhas, além de aguardar o resultado dos laudos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), e do Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde os corpos foram levados.