CCR vence leilão e prorroga concessão da Dutra

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 16:27 horas

Concessionária também obteve direito de operar trecho da Rio-Santos da capital fluminense a Ubatuba, em São Paulo

Volta Redonda – A CCR NovaDutra ofereceu o maior desconto sobre o valor proposto pelo governo federal para os pedágios na Rodovia Presidente Dutra e no trecho da rodovia Rio-Santos, entre o Rio de Janeiro e Ubatuba. Somados, os trechos das duas rodovias devem ter um total de 625,8 quilômetros. Com isso, a concessionária operará, por mais 30 anos, as duas rodovias.

O desconto oferecido pela CCR foi de 15,31% sobre o valor de pedágio estabelecido pelo governo (o máximo previsto no edital). A concessionária pagará uma taxa de outorga de R$ 1,77 bilhão.

Além da obra de duplicação da Serra das Araras, a ser executada entre os sexto e sétimo ano da concessão, outros R$ 1,5 bilhão serão aplicados na região de Guarulhos (SP) para reduzir gargalos e facilitar o acesso ao aeroporto internacional de São Paulo.

Dutra

A Via Dutra é a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do país e com o maior volume diário de tráfego, segundo a ANTT. Nesta nova concessão foi acrescentada a BR-101/RJ/SP, com característica predominantemente turística, que liga os municípios da região litorânea do Rio de Janeiro e de São Paulo, incluindo a cidade colonial de Paraty (RJ), considerada Patrimônio Histórico Nacional.

Pedágios

O edital prevê que será mantida a localização atual de todas as praças de pedágio da BR-116 e incluídas três praças na BR-101. Ao todo, serão 10 praças:

BR-116: sete praças de pedágio, localizadas em Arujá/SP, Guararema/SP, Jacareí/SP, Moreira César/SP, Itatiaia/RJ

BR-101: três praças de pedágio, localizadas em Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ e Paraty/RJ

Melhorias previstas e inovações

O projeto de concessão estabelece cerca de 600 quilômetros de faixas adicionais para ampliação de capacidade, 80 km de duplicação na BR-101, no Rio de Janeiro, 144 km de vias marginais, 128 passarelas e 4 áreas de descanso para caminhoneiros.

Novidades

A inclusão de tarifa diferenciada entre pista simples e pista dupla. Na BR-101, por exemplo, a pista dupla terá um valor de pedágio 30% maior, além de uma tarifa sazonal para fins de semana e feriados; descontos progressivos de tarifa, de acordo com a frequência de utilização da via, para motoristas que optem pelo sistema de pagamento automático (tag);

Introdução de mecanismo flexível para a fixação de tarifas (free flow), que dispensa a necessidade de praças de pedágio, associado à utilização de faixas reversíveis para viabilizar a fluidez do tráfego, na região de Guarulhos (SP);

Motocicletas não pagarão tarifa nas praças de pedágio, uma novidade inserida no edital a pedido do presidente Jair Bolsonaro e validada pelo Tribunal de Contas da União (TCU); a isenção é válida apenas a partir da assinatura do novo contrato;

Monitoramento com câmeras automáticas para a identificação de incidentes;

wi-fi e iluminação por LED e sistemas de telegestão em toda a Rodovia Dutra.