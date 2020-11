Cemitério de Volta Redonda recebeu visitantes com medidas de combate à Covid-19

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 17:21 horas

Volta Redonda- Guardas Municipais e profissionais da Prefeitura recepcionaram neste domingo, dia de Finados, os visitantes no Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro. As equipes alertavam para o uso da máscara facial e deram orientações de prevenção sobre o novo coronavírus.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, as recomendações sobre controle de público no Finados partiu do Ministério Público. As medidas incluíram o uso obrigatório de máscaras, orientação sobre a importância da higiene das mãos com álcool em gel e de manter o distanciamento entre as pessoas.

Também foi proibido qualquer tipo de comércio e cultos religiosos no local. Para evitar aglomeração e contaminação cruzada não foram disponibilizados banheiros químicos e bebedouros. No feriado de Finados, todos os velórios foram realizados na Capela Mortuária Municipal, no bairro Aterrado.

– Não podemos impedir que as pessoas visitem os túmulos de entes queridos. Mas, para garantir a segurança de todos, a prefeitura, junto com o Ministério Público, preparou esse protocolo especial de prevenção ao novo coronavírus – explicou o secretário.

Vale lembrar que o cemitério passou, recentemente, por reformas na parte administrativa, recebeu capina, roçadas, recuperação do pavimento, criação e sinalização viária, além de poda e limpeza. Uma viatura da Guarda Municipal e uma ambulância ficaram de plantão no local, durante o feriado de Finados, para atender à população, em caso de caso necessidade .

Além disso, membros do Conselho Tutelar do município também estavam no cemitério durante o período de funcionamento. A aposentada Lourdineia Amorim vai todos os anos ao cemitério, sempre no dia 2 de novembro.

– Para mim já é uma tradição visitar os túmulos de meus pais no dia 2 de novembro. Eu notei que esse ano a entrada está controlada e todos seguindo as regras corretamente. Eu gostei – disse.

André Luis Lima, aposentado, também elogiou a organização no controle de acesso ao cemitério.

– Acho importante esse controle, pois evita aglomeração e a gente, que é do grupo de risco, se sente mais seguro – comentou.