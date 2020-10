Cemitério de Volta Redonda vai limitar tempo de visitação no Dia de Finados

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 16:43 horas

Volta Redonda– O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, localizado no bairro Retiro, vai abrir no Dia de Finados, de 7h às 17h, com um protocolo especial de prevenção à Covid-19. Os visitantes terão a aferição da temperatura corporal antes de entrar no local, o uso de máscaras é obrigatório, além disso, o tempo de visitação de cada visitante será de 30 minutos.

O acesso ao local será controlado com ajuda da Guarda Municipal. As medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus ainda incluem cartazes com orientações sobre o uso correto de máscaras, sobre a importância da higiene das mãos com álcool 70% e de manter o distanciamento de, no mínimo, 1,5m entre as pessoas.

Estão proibidos qualquer tipo de comércio e cultos religiosos no local e ainda não serão disponibilizados banheiros químicos e bebedouros para evitar aglomeração e contaminação cruzada. No feriado de Finados, todos os velórios serão realizados na Capela Mortuária Municipal, no Aterrado.

O secretário de Infraestrutura de Volta Redonda, Vinícius Ramos, responsável pela administração do Cemitério Municipal, avisa que uma viatura da Guarda Municipal e uma ambulância estarão de plantão no local, durante o feriado de Finados, para atender à população, caso necessário. Além disso, membros do Conselho Tutelar do município também vão atuar durante todo período de funcionamento do cemitério.

– Vamos fiscalizar com rigidez a adoção das medidas de prevenção à Covid-19 na segunda-feira, dia 02. Estamos em momento de pandemia e não podemos permitir aglomeração. Sabemos da tradição de prestar homenagens aos entes queridos que já se foram no Dia de Finados, mas, neste ano especificamente, pedimos que as pessoas façam suas visitas aos túmulos ao longo da semana. Baseado nos anos anteriores, cerca de 30 mil pessoas passam pelo Cemitério Municipal de Volta Redonda durante todo o Dia de Finados – lembrou Vinícius Ramos.

Manutenção

O serviço periódico de manutenção do cemitério foi intensificado para receber os visitantes no Dia de Finados. O local passou por limpeza geral, retirada de entulhos, capina, roçada, caiação, recuperação do piso asfáltico e manutenção do paisagismo. No mês de setembro, a sede administrativa também recebeu melhorias na estrutura que conta com recepção, vestiários masculinos e femininos, copa, almoxarifado e sala de arquivo; além de revitalização no estacionamento e sistema de iluminação.