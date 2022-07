Chapa 2 vence eleição para o Sindicato dos Metalúrgicos

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 00:01 horas

Volta Redonda – A Chapa 2, encabeçada por Edimar Leite, venceu a eleição e vai dirigir o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense a partir do dia 8 de setembro. A apuração dos votos começou às 21 horas desta quinta (28) no Clube Náutico. A eleição começou na terça (26) e terminou nesta quinta.

O número total de votantes foi de 1.807, até o fechamento desta reportagem. A chapa 2, que foi a vencedora teve 67,1% dos votos (1.212), contra 18,5% (335) da segunda colocada, a chapa 1, e 12,7% (230)da terceira, a chapa 3. Quando esta reportagem foi publicada, faltava a apuração de 36 votos, que não interferem no resultado final. A Comissão Eleitoral decidiu apurar esses votos em separado.

A Comissão Eleitoral foi nomeada pela Justiça do Trabalho de Volta Redonda, e houve questionamentos sobre diversas candidaturas, que podem continuar após a votação.

A chapa vencedora da eleição

Presidente: EDIMAR MIGUEL PEREIRA LEITE

Vice Presidente: ODAIR MARIANO DA SILVA

Secretário de Finanças e Administração: ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA

Secretário de Assuntos Jurídicos: LEANDRO RIBEIRO VAZ NETO

Secretário de Formação, Comunicação e Sócios-Econômicos: JOSÉ MARCOS DA SILVA

Secretário de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Assuntos Previdenciários: MAURÍCIO FAUSTINO NETO

Secretário Geral e Organização por Local de Trabalho: EDSON DIAS BARBOSA JUNIOR

Membro Suplente 1: ALAN CARLOS LOPES ANTONIO

Membro Suplente 2: ROSEMARY CRISTINA FERREIRA

Membro Suplente 3: CARLOS ROBERTO FAUSTINO

Membro Suplente 4: CELSO DA SILVA REIS

Membro Suplente 5: ANDRE ALVES DA SILVA

Membro Suplente 6: GILDASIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Membro Suplente 7: LUIZ ANTONIO ERASMO DE LIMA

CONSELHO FISCAL:

Membro Efetivo 1: MARCOS ROBERTO PINTO

Membro Efetivo 2; ROBERT DA CONCEIÇÃO GOMES

Membro Efetivo 3: JULIELE PEREIRA DA COSTA

Membro Suplente 1:JOSE MARCOS GOMES

Membro Suplente 2: ANDRE BRITO

Membro Suplente 3: ROBERTO FRANCISCO NARCISO

CONSELHO DE DELEGADOS REPRESENTANTES NA FEDEREÇÃO E CONFEDERAÇÃO:

Membro Efetivo 1: ANTONIO DOS SANTOS TEODORO

Membro Efetivo 2; DOUGLAS JOSE FERREIRA DA FONSECA NETO

Membro Suplente 1: FABIO CAVALCATI FURTADO

Membro Suplente 2: JOSE HENRIQUE GOMES FERREIRA

CONSELHO DE BASE:

Membro Efetivo 1: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA FERREIRA

Membro Efetivo 2:CLOVES ALBERTO FRANCISCO DA SILVEIRA

Membro Efetivo 3:GERALDO DE ASSIS RIBEIRO

Membro Efetivo 4: MARCELINO VIEIRA BALBINO DA SILVA

Membro Efetivo 5:PABLO NOGUEIRA PEREIRA

Membro Efetivo 6:SIDNEI TOME PEREIRA

Membro Efetivo 7: ADRIANO AUGUSTO LIMA

Membro Efetivo 8: ADEMIR ALMADA FAJARDO

Membro Suplente 1: IVAN CASSIANO VIEIRA

Membro Suplente 2: JANDERSON CARLOS DOS SANTOS

Membro Suplente 3: MARCIO AFONSO FARIA

Membro Suplente 4:ANDRE ALVES DE JESUS LIMA

Membro Suplente 5:PAULO LESSA

Membro Suplente 6:BRUNO SILVA VICENTE

Membro Suplente 7: HERIK AGAPITO DA SILVA

Membro Suplente 8: DOUGLAS MENEZES BITENCOURT