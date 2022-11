Chuvas causam transtornos na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 09:15 horas

Sul Fluminense – Fortes chuvas atingiram cidades da região no final da tarde desta terça-feira, 29. Em Barra Mansa, com a chuva, um terreno na Avenida Presidente Kennedy cedeu, no bairro Ano Bom. Amparo e Rialto, distritos de Barra Mansa, registraram as principais ocorrências. De acordo com a Defesa Civil da cidade, foi registrado um volume de chuva acima do esperado.

“Os nossos dados pluviométricos marcaram nas últimas 24 horas uma média de 37 milímetros de chuva por hora, superando a nossa expectativa que era de 25 milímetros. Foi uma chuva intensa que atingiu nossa região. Ainda na noite de terça-feira nós já iniciamos os atendimentos. Ressalto que durante a madrugada não tivemos nenhum registro”, disse João Vitor da Silva Ramos.

A Defesa Civil de Barra do Piraí afirmou que o estado continua de atenção na cidade, buscando informações sobre possíveis desabrigados. O Ribeirão do Inferno, transbordou e inundou as ruas do distrito da Califórnia. O nível de água do rio Piraí está em elevação e a barragem de Santana está sendo observada.

Na cidade de Volta Redonda, foram contabilizadas 12 ocorrências até o momento. O Rio Paraíba do Sul está 30 cm acima no nível normal. O município registrou duas pancadas de fortes chuvas: a primeira com 70mm de volume, e a segunda com 22 mm – total acumulado de 92mm em menos de 24h. Os bairros Dom Bosco e São Sebastião registraram alagamentos por conta dos temporais, o que foi intensificado com a subida do nível do Ribeirão do Inferno, que corta a região e inundou alguns locais. No bairro Mariana Torres um barranco caiu por volta de meia-noite, mas às 3h o acesso ao bairro já havia sido desobstruído.

Adoção de atos seguros durante período de chuvas

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

“Nunca procure abrigo debaixo de árvores. Observe qualquer alteração estrutural em sua residência. E lembre-se: precisando sair da sua residência por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Acione a Defesa Civil, através do telefone 199”, orientou Rubens Siqueira.

Fotos: Reprodução Redes Sociais e recebidas por Whatsapp