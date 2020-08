Colisão entre carro e carreta deixa duas pessoas gravemente feridas na BR-393, em Vassouras

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 07:33 horas

Vassouras – Duas pessoas, não identificadas, ficaram gravemente feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta, carregada carregado com bobinas de aço, na noite deste sábado (29), no km 238 da BR-393, em Vassouras, próximo ao trevo de Mendes. O acidente aconteceu por volta das 21h45.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel, de 61 anos, e uma passageira, de 59, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário de Vassouras. Conforme apurado no local pela PRF, o condutor do automóvel não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e transitou na contramão, provocando o acidente. O condutor da carreta, de 54 anos, não se feriu.

O trânsito permaneceu lento e interditado em meia pista até a retirada dos veículos do local por volta das 23h.

A PRF afirma que não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor do automóvel devido sua condição grave.

O acidente foi registrado na 95ª DP (Vassouras).