Colisão entre carro e carreta deixa um ferido na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 12:25 horas

Barra do Piraí – Uma colisão na manhã desta sexta-feira, 16, deixou um ferido no km 257 da BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu entre um carro, de modelo GOL, e uma carreta.

Segundo informações da PRF, o motorista do automóvel seguia sentido Volta Redonda, quando perdeu o contorle ao realizar uma curva, onde o carro rodou e atingiu uma defensa metálica, colidindo de frente com a carreta que se deslocava no sentido contrário.

O motorista do GOL, de 36 anos, foi atendido e encaminhado pela equipe de resgate da rodovia, ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O condutor da carreta, de 55 anos, não se feriu.