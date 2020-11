Colisão entre carro e carreta deixa um ferido na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 07:16 horas

Há registro de congestionamento nos dois sentidos da pista, segundo a PRF

Piraí – Um acidente do tipo colisão traseira entre um carro e uma carreta bitrem, foi registrado na altura do km 252 da Dutra, em Piraí, sentido São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, dia 13.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel, de 29 anos, transitava pelo trecho por volta das 5h, e acessou a rodovia pelo sentido contrário da alça do retorno, entrando na rodovia pela contramão. Nesse momento, seguindo no contrafluxo, colidiu contra a carreta. A vítima foi socorrida para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, com ferimentos. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A PRF afirma que no sentido Rio de Janeiro, há 5 km de congestionamento; já no sentido São Paulo, 6 km de congestionamento. ”No sentido RJ, o trânsito segue parado até o km 257 com fluxo seguindo pela faixa da direita e acostamento, com congestionamento no sentido SP, até o km 246. No sentido RJ está congestionado devido à faixa esquerda no local do acidente estar interditada nos dois sentidos, com detritos da mureta central na faixa esquerda; por isso o congestionamento neste sentido, e também pela curiosidade dos motoristas”, explicou um agente.