Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 07:11 horas

Volta Redonda – Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite de sexta-feira 31, em Volta Redonda. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, um jovem motociclista, de 20 anos, foi encaminhado ferido ao Hospital São João Batista após colidir de frente com um carro no km 282 da BR-393, no Trevo de acesso ao bairro Caieiras.

De acordo com os agentes, o condutor do carro foi flagrado com habilitação vencida e se recusou a fazer teste de etilômetro. O homem foi autuado e teve o veículo recolhido para o pátio PRF para regularização. O estado da vítima, socorrida pelo Corpo de Bombeiros, não foi informado.