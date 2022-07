Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 09:41 horas

Barra do Piraí – Um motociclista, de 49 anos, morreu após colidir de frente com uma ambulância na manhã desta sexta-feira (22), na BR-393 (Lucio Meira) em Barra do Piraí. O acidente ocorreu no km 264, em Dorandia.

Nenhum ocupante da ambulância se feriu. A pista sentido Volta Redonda está interditada mas foi feita uma canalização pelo acostamento. O trânsito segue congestionado.