Começo de jogo movimentado: Neto Costa abre o placar e Voltaço ameaça empate

Belo Horizonte – No início do jogo, o atacante Neto Costa, do Athletic, recebeu um belo passe de Amorim nas costas da zaga, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Jean Drosny para abrir o placar, 1 a 0 para o Athletic.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Mirandinha partiu em contra-ataque pela esquerda, mas a bola saiu fraca, permitindo que Jefferson defendesse sem dificuldades.

Dois minutos depois, Luciano, do Volta Redonda, recebeu na entrada da área, ameaçou bater com a esquerda, puxou para a direita e finalizou colocado, mas a bola passou muito perto do gol, assustando a defesa.

Aos 17 minutos, cartão amarelo para Neto Costa por falta de ataque.

Já aos 34 minutos, Bruno Santos recebeu na área e fez o pivô para Mirandinha, do Voltaço. O atacante pisou na bola, ajeitou e finalizou, mas a bola desviou na zaga do Athletic e saiu para escanteio, quase resultando no empate.