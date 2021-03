Comércio em Volta Redonda funcionará das 10 às 17 horas

Matéria publicada em 29 de março de 2021, 13:21 horas

Volta Redonda – Informações recebidas pelo DIÁRIO DO VALE indicam que, durante esta semana, o horário de funcionamento do comércio em Volta Redonda será das 10 às 17 horas, incluindo bares, restaurantes e similares. Os prefeitos de Volta Redonda e Barra Mansa estão alinhando os detalhes para passarem informações oficiais ainda hoje. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM) fará uma transmissão ao vivo sobre o assunto no fim da tarde. Mais detalhes em breve.