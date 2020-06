Comércio volta no dia 6 de julho, com horário livre

Samuca confirma fechamento durante a próxima semana, por causa da falta de novas vagas no Hospital Regional

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo por redes sociais, que o comércio de Volta Redonda vai ficar fechado na próxima semana, com exceção das atividades consideradas essenciais. No entanto, quando houver o retorno, no dia 6 de julho, o horário será livre. A intenção é evitar a concentração do atendimento em um horário reduzido, diminuindo assim o risco de aglomeração.

Assim, por exemplo, o comércio varejista poderá abrir às 8 horas. ‘’Essa medida visa aumentar o horário de atendimento, espaçando assim o período de pessoas nas ruas. Com isso, teremos mais tempo para as pessoas irem ao comércio, evitando as aglomerações. Além disso, as atividades deverão ter horários exclusivos para atendimento aos idosos’’, explicou.

Samuca informou ainda que os idosos voltarão a ter gratuidade nos ônibus, porém só até o meio-dia. O objetivo é evitar que essas pessoas, que fazem parte do grupo mais vulnerável à Covid-19, circulem por muito tempo na cidade.

O motivo do fechamento do comércio é o fato de o Hospital Regional Zilda Arns ainda não estar recebendo novos pacientes. Por enquanto, apesar do anúncio feito pelo governador Wilson Witzel de que o pagamento das verbas atrasadas será iniciado na próxima semana, o estabelecimento de saúde não está recebendo novos pacientes.

Haverá uma exceção no fechamento das atividades para os escritórios de contabilidade, que poderão trabalhar na segunda (29) e na terça (30) para a entrega de declarações do Imposto de Renda.

Academias

O prefeito informou que aguarda uma decisão judicial para que as academias possam voltar a funcionar, recebendo alunos com restrições que serão rigorosas e limitarão a quantidade de pessoas que poderão frequentar os estabelecimentos ao mesmo tempo. Na flexibilização mais recente, só era permitido um aluno por vez em cada academia.

Números

Em Volta Redonda, há agora 1.548 casos confirmados de coronavírus, sendo que 6.169 casos foram notificados como suspeitos. São 63 mortes. 1.839 exames deram resultado negativo e 1.172 pessoas podem ser consideradas curadas. Houve um aumento de 4,5% de casos suspeitos em um dia. 37% dos leitos de UTI/CTI estão ocupados na rede municipal de saúde e o Hospital de Campanha tem 8,7% de ocupação.

Samuca explicou que sem os leitos do Hospital Regional, Volta Redonda teria 85% dos leitos de UTI e CTI ocupados. ‘’Por isso a decisão de fechar as atividades econômicas na cidade, após 47 dias de flexibilização. O vírus está circulando e precisamos proteger nossa população. Vamos fechar por sete dias para diminuir a pressão na rede municipal de saúde. Não podemos ver cenas de pessoas precisando e não tendo leito disponível’’, disse o prefeito.