Conselho Tutelar orienta pais a acompanharem dia a dia escolar

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 08:13 horas

Conflitos e bullying são alguns dos desafios enfrentados na volta às aulas presenciais

Barra Mansa – Diante de um cenário de pós-pandemia, quando muitas crianças e adolescentes permaneceram com aulas on-line, o Conselho Tutelar de Barra Mansa vem fazendo um apelo e orientando aos pais para que procurem acompanhar de perto, no dia a dia, a rotina dos filhos nas unidades escolares. Segundo registros do órgão, nesse primeiro trimestre letivo, os conflitos e as brigas entre alunos representaram a principal demanda envolvendo adolescentes de diferentes bairros do município.

– Nunca se fez tão necessário que, independente da idade do aluno, pais ou responsáveis busquem seus filhos nas escolas e que assumam a responsabilidade de saber com quem eles estão se envolvendo e o que estão fazendo antes e após às aulas. Um dos grandes desafios do Conselho Tutelar, com a volta das aulas presenciais, com certeza, está sendo os conflitos que acontecem entre alunos no entorno das escolas – disse a conselheira Marinilda Silva.

Conforme destaca a conselheira Sandra Carvalho Cunha, embora o Conselho Tutelar, a direção das escolas e a Secretaria de Educação venham buscando estratégias para tratar esses casos, o papel dos pais é fundamental para evitar os confrontos entre os alunos que, em sua maioria, são motivados por brigas de relacionamentos amorosos, de amizade, bullyng, racismo e por dois fatores que muito preocupam as autoridades, que é o uso de álcool e drogas e também a influência de facções criminosas.

– Os pais precisam se informar sobre esses problemas para que, dessa forma, possam buscar ajuda e orientar seus filhos. Essa coisa de facção é uma situação muito séria, no entanto, é o que mais ocorre. É uma influência que eles levam de fora para dentro da escola e que vem sendo motivo para muitas brigas entre adolescentes – disse Sandra.

De acordo com ela, o reflexo da violência nas unidades vem sendo tão frequente que uma escola precisou adotar a estratégia de liberar os alunos em horários diferentes como forma de evitar os conflitos. Em outro caso, que ela cita, um aluno que estava se sentindo ameaçado chegou a levar para um ferro de passar roupa, para a sala de aula, dentro da mochila.

– Agora imagina se no lugar desse ferro de passar o aluno que estava se sentindo ameaçado levasse uma arma? Esses adolescentes estão precisando da atenção e da presença dos pais. O Conselho Tutelar faz a parte dele, a escola e a Secretaria de Educação fazem a parte delas, mas sem o apoio dos pais fica impossível. Eles precisam assumir seu papel para que possam detectar algo de errado e orientar esses jovens – finalizou a conselheira.

Palestras de prevenção à violência nas escolas

Como forma de realizar um trabalho de prevenção contra a violência nas escolas do município, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, deu início, nesta semana, a um ciclo de palestras com o intuito de orientar sobre esse tipo de ocorrência. De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a iniciativa se deve ao significativo aumento nos relatos de violência na porta dos colégios.

Na última quarta-feira (27) a palestra foi para os alunos do Colégio Paulo Basílio, no bairro Vila Nova, e foi conduzida pela Guarda Municipal e o Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas). O encontro foi solicitado pela direção da unidade de ensino com o intuito de orientar os jovens e prevenir atos de violência na porta da escola, onde nas últimas semanas foram registrados alguns casos. A atividade foi dividida em dois turnos. Pela manhã, 195 estudantes de 13 a 17 anos participaram. No período da tarde, foram 150 alunos de 12 a 14 anos.

– Conforme solicitado pela área da Educação, e através de uma iniciativa da Compod, a Secretaria de Ordem Pública iniciou um ciclo de palestras em colégios que vêm apresentando episódios de violência na porta das unidades, envolvendo os jovens. O Colégio Paulo Basílio foi o primeiro a receber essa atividade, que acontecerá em outras unidades do município. Nós também daremos suporte junto com a Guarda Municipal, através da Ronda Escolar, para estar mais presente no dia a dia da vida do aluno – destacou Abreu.

De acordo com a diretora da unidade, Janaina Mendes Nunes Santos, as palestras foram solicitadas após ocorrências de briga na porta do colégio.

– Este ano os estudantes voltaram muito agitados. Nós já estávamos desenvolvendo um projeto educativo contra o bullying; nosso trabalho de conscientização é constante. Mas recentemente tivemos um episódio de briga na porta da unidade, que não foi relacionada ao ambiente escolar, mas sim ao bairro. Isso acaba afetando o todo, por isso, nós decidimos aumentar esse trabalho de conscientização e solicitamos ao secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, essas palestras e que prontamente nos atendeu. Como já disse, esse é um trabalho constante. Nós já tivemos palestras com a Polícia Militar, psicólogo e agora estamos recebendo a Compod e a Guarda – disse a diretora.