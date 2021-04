Corpo de GM vítima da Covid-19 é sepultado em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 10:58 horas

Amigos e familiares participam de cortejo como última homenagem à Romaneli, como era conhecida

Volta Redonda – O corpo da guarda municipal de Volta Redonda, Ilça Enalda Maria Romaneli Silva, morta nessa quarta-feira, dia 7, vítima da Covid-19, será sepultado no Cemitério Portal da Saudade, na manhã desta quinta-feira, dia 8. O enterro está programado para às 11h.

Segundo um agente da GM, colegas de farda, amigos e familiares de Romaneli, como era conhecida, participam do cortejo fúnebre do corpo da agente até o cemitério. Há previsão de atraso para o sepultamento, devido à atividade, que conta com apoio da Polícia Militar. A homenagem teve início no Hospital Regional, local onde a agente estava internada.

De acordo com um funcionário do cemitério, não haverá velório.